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Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020
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Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Италия — Босния и Герцеговина. Встреча группы J пройдёт о вторник, 11 июня, в Турине на стадионе «Ювентус».

Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.80

«Полагаю, что сборной Италии удалось избавиться от шока, связанного с невыходом на чемпионат мира в России. В команде происходит смена поколений, но ситуация уже стабилизировалась. У итальянцев есть традиционно стабильная оборона, сильный вратарь, новая команда стала обретать рисунок. Уверенная победа в гостях над Грецией (3:0) в выходные — тому подтверждение.

Босния — крепкий соперник, но думаю, что Италия уже поймала свою игру и в родных стенах должна победить. Но победа вряд ли будет уверенной.

Голов много не жду. Это две довольно осторожные команды, так что поставлю на то, что в матче будет забито не более трёх мячей. Тем не менее уверен, что будет по голу в каждом из таймов».

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