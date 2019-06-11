Италия — Босния и Герцеговина: прогноз Жорди Гратакоса на матч отбора Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Италия — Босния и Герцеговина. Встреча группы J пройдёт о вторник, 11 июня, в Турине на стадионе «Ювентус».



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.80



«Полагаю, что сборной Италии удалось избавиться от шока, связанного с невыходом на чемпионат мира в России. В команде происходит смена поколений, но ситуация уже стабилизировалась. У итальянцев есть традиционно стабильная оборона, сильный вратарь, новая команда стала обретать рисунок. Уверенная победа в гостях над Грецией (3:0) в выходные — тому подтверждение.



Босния — крепкий соперник, но думаю, что Италия уже поймала свою игру и в родных стенах должна победить. Но победа вряд ли будет уверенной.



Голов много не жду. Это две довольно осторожные команды, так что поставлю на то, что в матче будет забито не более трёх мячей. Тем не менее уверен, что будет по голу в каждом из таймов».