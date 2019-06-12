Гаспарян — Миннен: эксперты назвали шансы игроков в матче в Хертогенбосе
Сегодня, 12 июня, в матче 1/8 финала турнира WTA в голландском Хертогенбосе россиянка Маргарита Гаспарян сыграет с Гретье Миннен из Бельгии.
По оценке букмекеров, у бельгийки больше шансов. Поставить на её победу можно за 1.80, что соответствует вероятности 52%. Поставить на Гаспарян можно за 2.00 (48%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 2.00. Поставить на то, что девушки не доберутся до этой отметки, можно с коэффициентом 1.80.
Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа Миннен в двух сетах (коэффициент 2.75).
В первом круге турнира Миннен, пробившаяся через квалификацию, обыграла немку Мону Бартель (7:5, 6:4), а Гаспарян победила Викторию Кузимову из Словакии (2:6, 7:6, 6:4).
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