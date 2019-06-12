Медведев — Пуи: котировки на матч 2-го круга турнира в Штутгарте

Сегодня, 12 июня, в матче 1/8 финала травяного турнира в немецком Штутгарте россиянин Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, сыграет с Люкой Пуи из Франции.



По оценке букмекеров, у россиянина больше шансов. Поставить на его победу можно за 1.50, что соответствует вероятности 63%. Шансы Пуи аналитики оценили коэффициентом 2.60 (37%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 1.90. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно также с коэффициентом 1.90.



Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа Медведева в двух сетах (коэффициент 2.20).



Первый круг турнира Медведев пропускал на правах сеяного игрока, а Пуи в трёх сетах одолел Фелисиано Лопеса из Испании (6:3, 3:6, 7:6).