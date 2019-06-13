Александрова — Бонавентюр: котировки на матч 2-го круга турнира в Хертогенбосе

Сегодня, 13 июня, в матче 1/8 финала турнира WTA в голландском Хертогенбосе россиянка Екатерина Александрова сыграет с Исалин Бонавентюр из Бельгии.



По оценке букмекеров, у россиянки больше шансов. Поставить на её победу можно за 1.45, что соответствует вероятности 65%. Поставить на бельгийку, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, можно за 2.75 (35%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 22 гейма, можно за 1.90. Поставить на то, что девушки не доберутся до этой отметки, можно также с коэффициентом 1.90.



Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа Александровой в двух сетах (коэффициент 2.00).



В первом круге турнира Александрова обыграла 3-ю сеяную турнира Элизу Мертенс из Бельгии (6:4, 6:2), а Бонавентюр победила Фиону Ферро из Франции (6:2, 2:6, 6:0).