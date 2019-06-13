Хачанов — Береттини: котировки на матч 2-го круга турнира в Штутгарте

Сегодня, 13 июня, в матче 1/8 финала травяного турнира в немецком Штутгарте россиянин Карен Хачанов, посеянный под вторым номером, сыграет с Маттео Берреттини из Италии.
По оценке букмекеров, у россиянина больше шансов. Поставить на его победу можно за 1.72, что соответствует вероятности 55%. Шансы Берреттини аналитики оценили коэффициентом 2.12 (45%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 26 геймов, можно за 1.90. Поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки, можно также с коэффициентом 1.90.
Наиболее вероятный исход игры, по оценке аналитиков, — победа Хачанова в двух сетах (коэффициент 2.60).
Первый круг турнира Хачанов пропускал на правах сеяного игрока, а Берреттини обыграл скандально известного Ника Кирьоса из Австралии (6:3, 6:4).
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