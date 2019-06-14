Бразилия — Боливия: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Кубка Америки-2019

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч Бразилия – Боливия в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставка: победа Бразилии и 2-3 гола в матче за 2.37.



«Стартует Кубок Америки. Главный континентальный южноамериканский турнир. Очень эмоциональный, неоднозначный турнир. В каждом матче есть борьба и яркие фрагменты. Поэтому полюбуемся на многочисленных звезд.



Боливия -слабая команда, одна из слабейших в латинской америке. Последний официальный турнир — отбор к ЧМ-2018 провели очень слабо, став единственной командой, забивавшей в среднем меньше гола за матч. В этом году они слабо проводили товарищеские матчи, поразили ворота соперника только в 8 случаях из 14.



Уверен, что Боливия не забьет, тем более что у бразильцев в обороне связка из “ПСЖ” Маркиньос — Тьяго Силва. Не играет Марсело, но есть Фелипе Луис. У пентакампеонов отличный состав, но не уверен, что они будут пачками забивать голы. Не будет Неймара, но я сторонник той версии, что Бразилия теперь поиграет в более командный сезон. Есть ощущение, что “селесао” будет тяжело входить в турнир, вспомните ЧМ-2014, там была схожая ситуация.



Мой прогноз — победа Бразилии при точном количестве голов 2 или 3 с коэффициентом 2,37», — сказал Шнякин.

