Венесуэла — Перу: котировки на матч Кубка Америки — 2019

Сегодня, 15 июня, в 22:00 мск начнётся матч Кубка Америки — 2019 между сборными Венесуэлы и Перу. Букмекеры назвали фаворита противостояния.



Поставить на победу перуанцев в основное время матча можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 38%. Шансы Венесуэлы выиграть аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%). На ничейный исход букмекер даёт коэффициент 2.95 (32%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.55. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.50. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.07. За 1.67 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (коэффициент 6.00).



В первом матче группы А Бразилия выиграла у Боливии со счётом 3:0.