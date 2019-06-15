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Аргентина — Колумбия: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки—2019

Аргентина — Колумбия: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки—2019
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Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Аргентина — Колумбия в групповом раунде турнира Кубок Америки—2019.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«Копа Америка набирает ход. Обратимся к матчу между сборными Колумбии и Аргентины. В этой группе есть еще Парагвай и Катар, Турнир устроен таким образом, что в плей-офф выходит две лучшие команды группы, а также две команды с третьих мест с наилучшими показателями. Так что у Парагвая шансов выйти немало, учитывая соседство Катара.

Матч Аргентины и Колумбией станет игрой за первое место. И, как мне кажется, игра может получится открытой. Это старт турнира, команды друг друга знаю просто великолепно и впереди много возможностей все исправно. Но у Аргентины средний состав: серьезные проблемы в центре поля, в опорной зоне и в обороне.В этом и заключается открытость футбола.

Предположу, что обе команды забьют, коэффициентом на это событие 1,98. Мне кажется, что для стартового матча, когда еще есть турнир, этот вариант вполне возможен»

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