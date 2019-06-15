Аргентина – Колумбия: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Аргентина – Колумбия в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставка: обе забьют — нет за 1.83.



«В группе В играют Аргентина, Колумбия, Парагвай и Катар. В первом матче этой группы Аргентина сыграет с колумбийцами в Сальвадоре. Разумеется, это два главных фаворита группы. Мне кажется, что от этого и стоит отталкиваться, давая прогноз на эту встречу, потому что с Парагваем еще худо-бедно можно будет разобраться, а Катар хоть и победитель Кубка Азии, но все-таки команда, по уровню уступающая трем представителям южноамериканского континента.



Поэтому в первом матче вряд ли Аргентина и Колумбия полезут на рожон и будут рисковать. Если посмотреть исторически на противостояние Аргентины и Колумбии, то можно удивиться, потому что за последние семь матчей Колумбия только раз забивала аргентинцам. Последние шесть матчей из восьми были низовыми. Ждать большого количества голов от этой встречи вряд ли стоит.



У аргентинцев, как всегда, хорошая атака во главе с Лионелем Месси, есть Агуэро, есть Ди Мария. Но у них очень серьезный дисбаланс в обороне и средней линии. В середине рассчитывать на то, что Леандро Паредес без отбора будет правильным опорным полузащитником, было бы наивно. Перейра из «Уотфорда» — тоже большой вопрос. Есть проблема с вратарями – Андрада или Армани оба возрастные, но практически без опыта игры за национальную сборную. В центре обороны Мори и Отаменди тоже не самый надежный вариант для обороны сборной Аргентины.



У колумбийцев неплохой подбор игроков, они поменяли тренера – сколько уже можно Пекерману работать? Команду возглавил Карлуш Кейруш. Аргентина и Колумбия постараются сыграть максимально осторожно. Раз уж за последние семь матчей вариант обе забьют доезжал всего один раз, то почему бы не попробовать сыграть «обе забьют – нет». Это исключительно мой вариант, а дальше вы думайте свой головой. У обеих команд отличная атака, но они будут играть максимально осторожно. К Месси приклеятся человека два-три. Для первой игры вариант осторожности приоритетен, а дальше уже с Парагваем и Катаром можно будет решать задачу по выходу из группы».