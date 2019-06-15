Аргентина — Колумбия: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки — 2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура Кубка Америки — 2019 Аргентина — Колумбия.
Ставки: 1:1 за 5.50, Колумбия откроет счёт за 2.45.
«Состав у аргентинцев намного ярче. Они в каких-то отдельных матчах этого турнира являются фаворитами. Против Колумбии, кажется, у Лионеля Месси и компании будет не так много шансов одержать победу. Я рассматриваю колумбийцев на этом турнире как скрытого фаворита и одного из главных претендентов на победу.
Поэтому предположу, что неорганизованность и не целостность аргентинцев, присущие им на протяжении долгого времени, не позволят выиграть у крепких соседей. Мой прогноз — результативная ничья 1:1, тем самым матч получится низовым. Причем счет в этой встрече откроют колумбийцы», — сказал Казаков.
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