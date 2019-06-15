Аргентина – Колумбия: прогноз Жорди Гратакоса на матч Кубка Америки — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Аргентина — Колумбия. Встреча пройдет в ночь с субботы, 15 июня, на воскресенье, 16 июня, мск в Сальвадоре.



Ставка: Аргентина выиграет за 2.20, Колумбия не забьет за 2.50.



«Колумбия хорошо показала себя на чемпионате мира в России, но вылетела, проиграв серию пенальти Англии. На этом Кубке Америки Колумбия может преподнести сюрприз и пройти очень далеко. Нынешнее поколение игроков, ведомое Фалькао и Хамесом Родригесом, на это вполне способно. Но первый матч, с Аргентиной, — большое испытание.



Создалось впечатление, что сейчас в сборной Аргентины наконец-то хорошая атмосфера. У тренера Лионеля Скалони не так много опыта, но, на взгляд со стороны, ему удалось сплотить команду. Важно понимать, что этот турнир невероятно важен не только для Месси, который еще не выигрывал больших трофеев со взрослой сборной, но и для других лидеров команды — Агуэро, Ди Марии, Дибалы.



И тут очень важно, как команда начнет турнир. На ЧМ-2018 у аргентинцев не заладилось с самого начала: ничья с Исландией вызвала бурю критики на родине, команда оказалась под огромным прессом и так и не смогла с ним справиться. Поэтому победа над Колумбией особенно важна.



Учитывая, насколько важна эта игра для уверенности Аргентины и работы Скалони, предположу, что Аргентина этот матч выиграет. Более того, поставлю на то, что Колумбия не сможет забить».