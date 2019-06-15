Аргентина — Колумбия: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Аргентина — Колумбия.



Ставка: ничья за 3.20



«Многое будет зависеть от физического состояния, хотя в целом соперники похожи: россыпь громких имён в составе и солидное количество проблем. Кроме того, нужно учитывать формат турнира. Выйти в плей-офф можно и с третьего места в группе, а потому главное — не проиграть главному конкуренту в первом же туре, чтобы не создать себе проблем на ровном месте.



Видимо, дебют получится аккуратным и большого числа голов зрители не увидят. Тем более что шесть из восьми предыдущих очных встреч Аргентины и Колумбии получились низовыми. Так что аккуратные ТМ 2,5 мяча за 1.66 смотрятся надёжно. Кроме того, стоит рассмотреть «гол в первые 28 минут — нет» за 2.07.



Строго говоря, соперники сопоставимы по классу, а мирный исход устроит обе стороны. Следовательно, лобовая ничья за 3.20 вполне вероятна. Вариант попроще — Колумбия не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 2.06.



Последний вариант — ТМ 5,5 жёлтой карточки за 2.25. Судить будет чилиец Роберто Тобар. В 10 матчах внутреннего чемпионата у него 43 «горчичника», в четырёх встречах Кубка Либертадорес — ещё 15. Запас есть, а лишние карточки на старте турнира никому не нужны. Вряд ли игра будет грубой».

Аргентина — Колумбия. Прогноз: Месси и Фалькао торопиться не станут Четыре ставки на один из главных матчей группового этапа Кубка Америки — 2019.