Уругвай — Эквадор: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Америки — 2019
Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч группового этапа Кубка Америки — 2019 Уругвай — Эквадор. Встреча состоится 17 июня. Начало — в 01:00 мск.
Ставка: обе забьют за 2.30.
«Уругвай, конечно, фаворит турнира, потому что это очень приличная команда. Плюс хорошее качество футболистов. И Суарес, и Кованьи, и другие звезды — всё это очень важно для Уругвая.
Эквадор же — темная лошадка. Они могут дать бой. В этом же матче уругвайцы являются фаворитами. Но при этом надо предполагать и нельзя исключать, что сборная Уругвая может и пропустить. Хотя оборона Уругвая иногда тоже дает сбой. Поэтому поставлю на «обе забьют» в этом матче, коэффициент очень хорош».
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