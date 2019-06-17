Япония — Чили: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2019 Япония — Чили.



Ставки: Япония не проиграет за 2.47, Япония забьёт за 2.17.



«Ещё одни гости Кубка Америки — японцы — финалисты Кубка Азии. Команда хорошая, в чём можно было убедиться на ЧМ в России. Чилийцы традиционно одна из самых стабильных команд в Южной Америке, но таких звёзд, как Саморано и Салас, в атаке у них давно нет. Основные силы — это защита, хотя после чемпионата мира Чили пропускал во всех матчах, кроме одного.

Последний товарищеский матч Чили еле-еле выиграли у Гаити и тоже пропустили. Думаю, что в этой группе будет очень интересная борьба и Япония может побороться за выход в плей-офф. Как и в случае с Парагваем, линия слишком сильно перекошена в пользу южноамериканской команды. Кубок Азии далеко не такой слабый турнир».