Япония — Чили: прогноз Михаила Поленова на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч Япония — Чили в групповом раунде турнира Кубок Америки — 2019.



Ставки: тотал больше 2,5 за 2.28.



«Японцы приехали на этот Кубок со своими локальными задачами: они приехали поиграть с большими командами и кое-что отработать. Они не привезли оптимального состава. Да, конечно, там есть за кем посмотреть: например, 17-летний парень, которым интересуется “Реал”, — это круто, но думаю, что в турнирной борьбе мы не заметим. Ставку на этот матч я бы предложил сделать такую: задуматься над вариантом тотал больше 2,5.



Матч может получиться верховым. С одной стороны, у чилийцев вся старая гвардия в сборе, и, что бы ни говорили об уходе на пенсию Санчеса или Видаля, они по-прежнему ведущие игроки. Плюс есть ребята, которые на подходе, которые молодые. Ну и японцы могут себя проявить и показать лишний раз, ведь турнир смотрит весь мир, несмотря на то что у нас будет сильно за полночь.



Поэтому я думаю, что вариант тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.28 — это очень даже неплохой вариант на матч Чили — Япония. Тем более это стартовый тур».