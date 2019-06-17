Япония — Чили: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки—2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч Кубка Америки—2019 Япония — Чили.



Ставка: ТБ 4,5 жёлтой карточки за 1.80.



«Японцы привезли в Бразилию полуторный (а то и вовсе второй) состав. Целый ряд известных игроков с опытом выступлений в Европе турнир пропустят. Зато будет много молодых футболистов. За ними, разумеется, будет интересно следить, но ждать результата всё же не стоит. Азиатская сборная проверит ближайший резерв, попробует ужалить одного-двух соперников за счёт движения и дисциплины, но, скорее всего, наберёт не больше двух-трёх очков.



В общем, Чили свою победу наверняка одержит, но из-за низких коэффициентов лучше поискать что-то ещё. Нам нравится «ИТБ 2,5 углового Чили в первом тайме» за 1.88 и «угловой к 9-й минуте» за 1.92. Япония вряд ли станет претендовать на территориальное преимущество, так что красные наверняка сразу же обложат штрафную площадь соперника.



Встречу рассудит парагваец Марио Альберто Диас Богадо де Вивар. За два последних сезона он провёл в Кубке Либертадорес 10 матчей, показав в них 57 жёлтых и 6 красных карточек, а также назначив 6 пенальти. ТБ 4,5 ЖК за 1.80 надо брать, а вот на пенальти дают 3.10. С учётом статистики арбитра и использования VAR смахивает на валуй».

Япония — Чили. Прогноз: всё внимание на судью Три ставки на матч Кубка Америки — 2019.