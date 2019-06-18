Боливия — Перу: прогноз Константина Генича на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Боливия — Перу во втором туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в ночь на 19 июня мск на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.



Ставка: победа Перу и тотал меньше 3,5 мяча за 1.87.



«Боливия на «Маракане» сыграет со сборной Перу. Боливийцы против Бразилии показали себя командой совсем уж никудышной. Считаное число раз они угрожали воротам бразильцев, но это, наверное, предсказывалось и читалось.



Перу откровенно не повезло с Венесуэлой. Часть матча в большинстве играли перуанцы, огромное количество моментов имели во втором тайме, в первом тайме был гол, который не засчитали из-за офсайда. Во втором точно должны были перуанцы дожимать соперника, но забить каким-то чудом не удалось.



Два раза эти команды встречались в отборе к чемпионату мира. Оба раза перуанцы побеждали: дома — 2:1, на выезде — 3:0. Перу, конечно, помастеровитее и помощнее. Какая-то компенсация за неудачный результат, отвернувшийся фарт в игре с Венесуэлой должна прилететь.



Думаю, перуанцы должны перед игрой с Бразилией обыгрывать Боливию, ну и ждать, что бразильцы победят Венесуэлу. Важнейший для себя матч команда Гареки должна выигрывать. Но вряд ли Боливия много пропустит. Мой прогноз — «победа Перу и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,87. Думаю, ставка должна доехать».