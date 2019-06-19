Аргентина — Парагвай: прогноз Виктора Гусева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч Аргентина — Парагвай в групповом раунде Кубка Америки—2019.



Ставка: победа сборной Аргентины с форой (-2,5) за 4.04.



«Во втором туре группового этапа Кубка Америки сразятся сборные Аргентины и Парагвая. Обоим соперникам есть что терять. Дело в том, что стартовали команды не слишком удачно, на двоих набрав всего одно очко. Аргентинцы неожиданно для многих, но только не для меня, проиграла сборной Колумбии. Парагвайцы же вели со счётом 2:0 в матче с командой Катара, но не сумели удержать преимущество, а матч завершился вничью (2:2).



Прямо сейчас аргентинцы занимают последнее место в группе. Тем не менее не думаю, что «альбиселесте» не выйдут в плей-офф. Многие ругают Лионеля Месси. Однако лидер аргентинцев смотрелся неплохо в игре с Колумбией. Мне кажется, что винить стоит других футболистов. Ди Мария выглядел очень слабо, а Серхио Агуэро так и не смог реализовать свои моменты. Ещё и вратарь не сумел выручить команду.



Преимущество в личных встречах полностью на стороне аргентинцев. В 102 очных матчах 54 раза победили «альбиселесте», а 16 раз — парагвайцы. Ещё 32 встречи завершились вничью. Парагвайцы в матче с Катаром пострадали из-за своей самоуверенности, явно недооценив соперника, который, между прочим, совсем недавно победил в Кубке Азии.



Мне кажется, что в данном матче аргентинцы должны реабилитироваться за поражение в первом туре. Думаю, своё слово скажет и Лионель Месси. У Парагвая есть явные проблемы в обороне. Исходя из этого, ожидаю уверенную игру в исполнении фаворита и ставлю на победу сборной Аргентины с форой (-2,5)».