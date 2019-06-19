Аргентина — Парагвай: прогноз Георгия Черданцева на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки — 2019 Аргентина — Парагвай.



Ставки: победа Парагвая с форой "+1" за 2.18, ТМ 2,5 мяча за 1.82.



«Как можно не забивать голы, имея такую атаку, как у Аргентины, совершенно не понятно. Смена тренера ни к чему хорошему не привела. Похоже, Месси и на сей раз останется в сборной без титула. Парагвай не самая сильная команда турнира, но играть именно против Аргентины умеет — в двух последних личных встречах Аргентина не забила ни одного мяча.

В случае если Аргентина не выиграет, она вряд ли выйдет из группы. Матч для неё решающий, но и для Парагвая тоже! Понятно, что Аргентина фаворит, но учитывая, что творится с этой командой в последнее время, можно и рискнуть».