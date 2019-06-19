Колумбия — Катар: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Америки — 2019

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Колумбия — Катар, который состоится в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.10, победа Колумбии за 1.35.



«Обе команды произвели классное впечатление в первом туре, и теперь будет крайне интересно посмотреть их очную встречу. Одна проблема – матч ранний, температура наверняка будет высокой. В таких дневных играх обычно мало голов. Особенно в первых таймах. Зато с выходом на замену свежих атакующих игроков под подуставших защитников с результативностью может стать куда лучше. Ставлю тут на то, что второй тайм окажется результативнее первого. Эта ставка с хорошим запасом сыграла в первом туре как в игре колумбийцев, так и в матче катарцев.



Сборная Катара показывает очень зрелищный футбол, игроки полны эмоций и драйва. Но хладнокровная Колумбия может поставить катарцев на место. Поставлю также на чистую победу сборной Колумбии, хоть коэффициент и не высок. Но все стандартные идеи увеличения коэффициента (добавление тотала, или сухой победы, или «обе забьют», или победы в первом тайме) мне тут не кажутся оправданными. Поэтому – просто победа Колумбии. Уже это выглядит чуть ли не смелым решением, учитывая, что на Кубке Азии катарцы одержали семь побед в семи матчах, а на Кубке Америки пока не проигрывали».