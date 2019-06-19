Колумбия — Катар: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Катар во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 20 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.



Ставка: победа Колумбии с форой (-1,5) за 2.10.



«Колумбия проведёт свой второй матч на турнире с командой Катара, командой-туристом. Хотя туристом, надо сказать, достаточно неуступчивым. Но мне кажется, колумбийцы и в матче против Аргентины показали, что они очень хорошо готовы к этому турниру. В их планы уже не входят никакие осечки, особенно в начале пути.



У Колумбии очень физически мощная команда. И этот фактор в игре с Катаром станет ключевым. Футболисты из азиатской команды не так физически сильны.



Думаю, надо ставить на победу Колумбии с форой (-1,5) и коэффициентом 2.1. Достаточно большой коэффициент для такой ставки. Ну а в том, что колумбийцы лучше играют в футбол, лично у меня сомнений нет», — сказал Андронов.