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Колумбия — Катар: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019

Колумбия — Катар: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки—2019
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Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Колумбия — Катар во втором туре группового этапа Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 20 июня мск на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.

Ставка: победа Колумбии с форой (-1,5) за 2.10.

«Колумбия проведёт свой второй матч на турнире с командой Катара, командой-туристом. Хотя туристом, надо сказать, достаточно неуступчивым. Но мне кажется, колумбийцы и в матче против Аргентины показали, что они очень хорошо готовы к этому турниру. В их планы уже не входят никакие осечки, особенно в начале пути.

У Колумбии очень физически мощная команда. И этот фактор в игре с Катаром станет ключевым. Футболисты из азиатской команды не так физически сильны.

Думаю, надо ставить на победу Колумбии с форой (-1,5) и коэффициентом 2.1. Достаточно большой коэффициент для такой ставки. Ну а в том, что колумбийцы лучше играют в футбол, лично у меня сомнений нет», — сказал Андронов.

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