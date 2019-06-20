Никарагуа — Гаити: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка КОНКАКАФ
Комментатор Юрий Розанов сделал прогноз на матч 2-го тура группового этапа в группе В Золотого кубка КОНКАКАФ Никарагуа — Гаити. Начало встречи 21 июня 2019 года запланировано на 02:00 по московскому времени.
Ставки: тотал больше 2,5 гола за 1.84, победа сборной Гаити за 2.17.
«Гаитянцы опытнее, на мой взгляд. Думаю, что при куче ошибок и отличном темпе у них будет выше процент реализации. В общем, победит в этом матче тот, кто лучше реализует свои моменты. Думаю, что это всё же будет именно сборная Гаити. Не буду мудрить и усложнять, возьму их лобовую победу».
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