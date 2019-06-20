Уругвай — Япония: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Уругвай — Япония в рамках группового раунда Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Уругвая всухую за 1.81, победа Уругвая с форой "-2,5" за 2.50.



«Давайте порассуждаем о матче Уругвая и Японии. Здесь команды из разных миров. Во-первых, мы все были очарованы игрой сборной Уругвая на чемпионате мира в России. Сейчас все не очень сильно поменялось – команда начала турнир с великолепной победы над Эквадором, что и планировалось. 4:0 – мощный результат для стартовой кампании. Думаю, что она сложится хорошо для Уругвая, в отличие от японцев, которые забудут побыстрее этот 2019 год после того, что случилось с командой на Кубке Азии.



В Бразилию приехала совсем неопытная команда, только молодые игроки, даже выделить кого-то сложно. Чилийцы, на мой взгляд, не самая сильная команда, с японцами вообще проблем не имели – 4:0, поэтому Уругвай уж точно не обожжётся. Уругвая очень много забивает и очень мало пропускает – в последние четыре игры без пропущенных мячей, а у японцев просто забивать некому. Я думаю, что здесь будет сухая победа Уругвая. Я бы ещё взял спокойно фору (-2,5) на эту игру».