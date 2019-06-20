Уругвай – Япония: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Америки—2019

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Уругвай – Япония, который состоится в рамках 2-го тура группового этапа Кубка Америки—2019.



Ставки: победа Уругвая с форой "-2" за 1.95, победа Уругвая всухую за 1.80.



«На первый взгляд, в этой игре всё очевидно – сборная Уругвая в первом туре подтвердила свой высокий уровень, выиграв 4:0 у достаточно сильной сборной Эквадора, тогда как японцы со счётом 0:4 были разбиты чилийцами. Тем не менее скажу честно, что мне сборная Японии в первом туре понравилась. Команда очень задорная, интересная, быстрая, очень много перспективных игроков. Просто её уровень на данный момент не очень велик. Для шести футболистов сборной Японии матч с чилийцами был дебютным в футболке национальной сборной.



Японцы привезли, по сути, олимпийскую сборную – игроки до 23 лет и три ветерана, из которых в стартовом составе играл только один. Это полузащитник «Хетафе» Шибасаки, капитан и лидер этой команды. Это молодая и неопытная команда, с которой матёрая и сильная во всех линиях сборная Уругвая расправится довольно легко.



Надо также учитывать, что у Уругвая было на сутки больше времени на подготовку к этой игре, поскольку они раньше начали турнир. Кроме того для сборной Уругвая имеет смысл забивать побольше, поскольку теоретически вполне возможна ситуация, что к последнему туру Уругвай и Чили наберут по шесть очков. Важно перед очной игрой знать, кого будет устраивать ничья, чтобы занять первое место в группе.



Поэтому можно ставить на фору (-2) на сборную Уругвая. Я именно эту ставку и выберу. Можно подумать о ставке с форой (-1,5), можно даже поставить с форой (-2,5), но я выберу среднюю по степени риска ставку с форой (-2).



Кроме того я думаю, что вполне можно поставить на сухую победу сборной Уругвая, поскольку это очень хладнокровная команда, очень редко пропускает. Отличный вратарь Муслера, классная пара центральных защитников Годин – Хименес. Эквадорцы ничего не смогли создать у уругвайских ворот, хотя они в меньшинстве почти всю игру играли. Но и при равных составах Уругвай имел подавляющее преимущество. Сборная Уругвая славится своей обороной и надежностью, поэтому я думаю, что, скорее всего, здесь будет сухая победа».