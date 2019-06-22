Перу — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.
Ставка: сухая победа Бразилии за 1.96
«Перуанцы редко отличаются стабильностью. Команда Рикардо Гареки любит яркий, атакующий футбол, с южноамериканской перчинкой, вот только одной страсти и желания с Бразилией явно не хватит. В распоряжении Тите выдающийся набор опорников, в защите настоящие монстры, а в воротах один из лучших голкиперов в мире. При этом фраза про вратаря останется актуальной даже в случае замены одного мастера другим.
Жёлто-синие уже не пропускают четыре матча подряд, поэтому за 1.96 мы заиграем победу Бразилии всухую. Вполне возможно, что бело-красные расстреляли всю обойму в прошлом матче с Боливией, а коллектив Тите как раз отработал вхолостую, поэтому сейчас жаждет исправиться на глазах у своих фанатов.
Уж один-то гол Коутиньо с партнёрами наверняка сообразят, а пробить того же Алисона, когда перед ним Маркиньос и Тьяго Силва, а чуть выше — двое из тройки Каземиро — Фернандиньо — Артур, практически нереально для средней по классу сборной Перу. У жёлто-зелёных есть ещё и должок перед ближайшим соперником.
За солидные 1.92 доступно предложение на победу в Бразилии в первом тайме и в матче. Перуанцы пропустили на 28-й минуте с Боливией, перед стартом нынешнего турнира позволили забить достаточно ранний гол Колумбии в товарищеском поединке, поэтому о какой-либо стойкости обороны Рикардо Гареки говорить не приходится.
Даже Венесуэла в поединке с бело-красными нанесла 11 ударов по воротам противника. У Бразилии нападение куда более мастеровитое, а главное, Перу не любит совсем уж отсиживаться на своей половине. Фарфан и компания предпочитают атаковать серьёзными силами, из-за чего жёлто-зелёные получат необходимое пространство и проявят класс».
- 22 июня 2019
-
13:50
-
13:10
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 21 июня 2019
-
20:00
-
19:08
-
18:50
-
18:10
-
17:30
-
16:40
-
15:50
-
15:00
-
14:10
-
13:20
-
12:30
-
11:40
-
10:50
-
10:00
-
09:00
- 20 июня 2019
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 июня 2019
-
20:50
-
20:00