Перу — Бразилия: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч Кубка Америки — 2019 Перу — Бразилия.



Ставка: сухая победа Бразилии за 1.96



«Перуанцы редко отличаются стабильностью. Команда Рикардо Гареки любит яркий, атакующий футбол, с южноамериканской перчинкой, вот только одной страсти и желания с Бразилией явно не хватит. В распоряжении Тите выдающийся набор опорников, в защите настоящие монстры, а в воротах один из лучших голкиперов в мире. При этом фраза про вратаря останется актуальной даже в случае замены одного мастера другим.



Жёлто-синие уже не пропускают четыре матча подряд, поэтому за 1.96 мы заиграем победу Бразилии всухую. Вполне возможно, что бело-красные расстреляли всю обойму в прошлом матче с Боливией, а коллектив Тите как раз отработал вхолостую, поэтому сейчас жаждет исправиться на глазах у своих фанатов.



Уж один-то гол Коутиньо с партнёрами наверняка сообразят, а пробить того же Алисона, когда перед ним Маркиньос и Тьяго Силва, а чуть выше — двое из тройки Каземиро — Фернандиньо — Артур, практически нереально для средней по классу сборной Перу. У жёлто-зелёных есть ещё и должок перед ближайшим соперником.



За солидные 1.92 доступно предложение на победу в Бразилии в первом тайме и в матче. Перуанцы пропустили на 28-й минуте с Боливией, перед стартом нынешнего турнира позволили забить достаточно ранний гол Колумбии в товарищеском поединке, поэтому о какой-либо стойкости обороны Рикардо Гареки говорить не приходится.



Даже Венесуэла в поединке с бело-красными нанесла 11 ударов по воротам противника. У Бразилии нападение куда более мастеровитое, а главное, Перу не любит совсем уж отсиживаться на своей половине. Фарфан и компания предпочитают атаковать серьёзными силами, из-за чего жёлто-зелёные получат необходимое пространство и проявят класс».

Перу – Бразилия. Прогноз: Алисон сможет загорать и сидеть в «Твиттере» Бразилия уверенно разберётся с Перу и продолжит держать свои ворота на замке.