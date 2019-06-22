Перу — Бразилия: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Америки — 2019

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Перу — Бразилия в третьем туре группового этапа Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 22 июня, на стадионе «Коринтианс» в Сан-Паулу.



Ставка: победа Бразилии с форой «–1,5» мяча за 2.10



«Бразилия уже провела странный матч с Венесуэлой, не смогла забить гол. Точнее, забила, и даже не один раз, но всё отменял VAR. Бразилию просто не поймут, если она не выиграет во второй встрече подряд. Все это должны понимать бразильские футболисты.



Сборная Перу, пожалуй, даже поинтереснее, чем Венесуэла, но это касается прежде всего атакующей игры. У них есть Фарфан, Герреро, Куэва. Но они не будут важны в игре с Бразилией, ведь в ней придется перуанцам очень много времени провести в обороне. Весь вопрос, насколько их хватит. Это большой вопрос.



Думаю, бразильцы выводы сделают, будет хорошая игра после плохой. Никакой другой ставки, кроме победы Бразилии с форой «–1,5» мяча с коэффициентом 2,1, предложить не могу».