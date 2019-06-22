Даниил Медведев — Жиль Симон: прогноз «Чемпионата» на матч полуфинала в Лондоне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на полуфинальный матч турнира ATP 500 в Лондоне, в котором Даниил Медведев сыграет с Жилем Симоном.



Ставка: победа Медведева с форой «–3,5 гейма» за 1.90



«Очень похоже на то, что Медведев сейчас близок к пику формы, потому что с точки зрения физических кондиций он в прошлом раунде выглядел сильнее Диего Шварцма на две головы и никаких признаков усталости не выказывал. А вот аргентинец перестал успевать за соперником с первого же гейма.



Если российский теннисист действительно великолепно готов, у него будет отличная возможность выйти в финал. Уровень оппонента позволяет. Ко всему прочему в дело вступит приятный бонус: свой четвертьфинальный матч в столице Великобритании Даниил закончил на три часа раньше.



34-летний Жиль Симон отбегал на пару с 37-летним Николя Маю 38 геймов: три сета, два тай-брейка и море затраченных сил. Симон по-прежнему опасен и худо-бедно держится в топ-40, но ему будет трудно поспевать за молодым и набравшим ход Медведевым после тяжелейшего матча и скромного восстановления.



Француз играет в Лондоне исключительно трёхсетовые матчи, во всех случаях он проводил не менее 27 геймов. Естественно, определённая усталость должна была накопиться. Возрастной Маю (который вдобавок пробирался в основную сетку через квалификацию) воспользоваться этим не сумел, однако теперь Симона ждёт соперник посильнее.



Потому ожидаем от российского теннисиста выхода в финал. Варианта два — победа Медведева в двух сетах за 1.85 и П1 с форой «–3,5 гейма» за 1.90. Подачу Симона трудно назвать элитной, так что на 2–3 брейка Даниил может рассчитывать. Если нервы будут находиться под контролем, этого хватит».

Даниил Медведев — Жиль Симон. Прогноз: россиянин разберётся с ветераном У Медведева отличные шансы на выход в финал турнира в Лондоне.