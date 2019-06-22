Боливия — Венесуэла: прогноз Александра Вишневского на матч Кубка Америки — 2019

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Боливия — Венесуэла, который состоится в рамках 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2019.



Ставка: победа Венесуэлы за 1.55



«На Кубке Америки пока были лишь две нулевые ничьи и обе — в матчах с участием сборной Венесуэлы. Но это не более чем стечение обстоятельств. Много голевых моментов было как в матче венесуэльцев с Перу, так и в игре с Бразилией. Оба раза Венесуэле в общем-то сильно повезло, что итоговый счет оказался ничейным. Команда была куда ближе к поражениям.

Но всё-таки уровень сборной Венесуэлы на порядок выше, чем у сборной Боливии, которая заслуженно проиграла оба предыдущих матча, пропуская каждый раз по три мяча. Боливийцы сильны только на своём поле, на высоте трёх с половиной тысяч метров над уровнем моря. При этом турнирная стратегия диктует Боливии необходимость играть в этом матче на победу. Только выигрыш оставляет Боливии шансы выйти из групп (чего сделать им, конечно же, не удастся). И возможная более открытая игра боливийцев увеличивает шансы на победу Венесуэлы.



Прошлый матч между этими командами, в ноябре 2017 года в отборочном цикле чемпионата мира в России, закончился победой Венесуэлы — 5:0. Поставлю в этой игре просто на чистую победу Венесуэлы».