Катар – Аргентина: прогноз Сергея Кривохарченко на матч Кубка Америки — 2019

Комментатор Сергей Кривохарченко сделал прогноз на матч Катар – Аргентина в групповом раунде Кубка Америки — 2019.



Ставки: победа Аргентины + тотал меньше 3,5 за 1.94



«В третьем туре группового этапа Кубка Америки сразятся сборные Аргентины и Катара. Пока что именно эти команды являются одними из главных неудачников данного турнира, который для одной из них очень близок к завершению.



Аргентинцы просто ужасно выглядят на Кубке Америки. «Альбиселесте» по всем статьям проиграли в стартовом матче со сборной Колумбии. Казалось бы, колумбийцы сильны, а аргентинцы возьмут свое в последующих матчах. Однако в игре с командой Парагвая Лионель Месси и его товарищи по команде не смогли одержать победу. В итоге — всего одно набранное очко после двух туров и реальная перспектива досрочно отправиться домой.



Сборную Катара многие видели явным аутсайдером Кубка Америки. Тем не менее эта команда смотрится вполне достойно. В игре с Колумбией мы увидели, как катарцы умеют действовать против сильных команд. Они оборонялись большими силами и надеялись на редкие и острые контратаки.



Мне кажется, аргентинцы наконец должны показать максимум. Им просто необходимо брать три очка, иначе вылет на групповом этапе станет для них настоящей трагедией. Не думаю, что матч получится результативным, ведь у звездной аргентинской атаки есть свои проблемы, а катарцы намного ниже уровнем. Поэтому выбираю комбинированную ставку: победа Аргентины + тотал меньше 3,5».