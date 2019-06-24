Кот-д’Ивуар — ЮАР: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар — ЮАР. Встреча начнётся сегодня, 24 июня, в 17:30 мск.



Ставка: победа Кот-д’Ивуара минимум в 2 мяча за 2.75.



«Мне кажется, сегодняшняя сборная ЮАР совершенно не та, которая была на стыке нулевых и десятых. Я не очень верю в то, что Южная Африка способна что-то показать против Кот-д’Ивуара, где всегда были сильные игроки и где исторически команда претендовала на многое. По крайней мере до стадии полуфиналов на Кубке Африки. Я думаю, Кот-д’Ивуар выиграет легко. Попробую предсказать счёт 3:1. Обе команды забьют, верховая игра и победа Кот-д’Ивуара в два мяча», — сказал Казаков.