Кот-д’Ивуар — ЮАР: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар — ЮАР. Встреча начнётся сегодня, 24 июня, в 17:30 мск.
Ставка: победа Кот-д’Ивуара минимум в 2 мяча за 2.75.
«Мне кажется, сегодняшняя сборная ЮАР совершенно не та, которая была на стыке нулевых и десятых. Я не очень верю в то, что Южная Африка способна что-то показать против Кот-д’Ивуара, где всегда были сильные игроки и где исторически команда претендовала на многое. По крайней мере до стадии полуфиналов на Кубке Африки. Я думаю, Кот-д’Ивуар выиграет легко. Попробую предсказать счёт 3:1. Обе команды забьют, верховая игра и победа Кот-д’Ивуара в два мяча», — сказал Казаков.
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