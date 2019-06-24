Чили – Уругвай: прогноз Эльвина Керимова на матч Кубка Америки — 2019

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Кубка Америки – 2019 Чили – Уругвай.



Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.14.



«Чили уже в плей-офф, но матч с Уругваем важен с точки зрения борьбы за первое место. Чтобы завершить группу в статусе лидера, команде Рейнальдо Руэды необходимо не проиграть в последнем туре. А это значит, что расслабляться чилийцы точно не будут.



Уругвайцы легко добыли победу над Эквадором в первом туре, а во втором позволили себе расслабиться и получили щелчок по носу. Экспериментальный состав сборной Японии наказал команду Табареса за недооценку соперника. Провалил матч против азиатской сборной один из самых опытных и заслуженных игроков сборной Уругвая Фернандо Муслера. Но в заключительном туре, учитывая принципиальность противостояния и непростую ситуацию в группе, надо полагать, уругвайцы будут действовать более надёжно и собранно.



Встречи Уругвая и Чили в последние годы редко завершаются вничью — в 2011 году в заключительный раз эти соперники расходились миром (1:1). Уже после того матча, который проходил на Кубке Америки в Аргентине, стороны одержали по 3 победы. А вот в первых таймах ничьи случаются регулярно — в 3 из 4 последних матчей ставка на ничью после первых 45 минут проходила. Я думаю, что на легендарной «Маракане» первая половина получится осторожной, и предлагаю вам поставить на ничью в 1-м тайме с хорошим коэффициентом 2.14», — сказал Керимов.