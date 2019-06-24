Чили — Уругвай: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки—2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура Кубка Америки—2019 Чили — Уругвай.



Ставка: обе забьют за 1.80.



«Чили — Уругвай, возможно, самый сложный матч для прогноза на групповом этапе Кубка Америки. Двукратный победитель, точнее, победитель двух последних, так, наверное, правильнее говорить, Кубков Америки сборная Чили с акцентом именно на выступление в последних розыгрышах турнира против Уругвая, который вместе с Колумбией, на мой взгляд, скрытые фавориты этого Кубка.



Я думаю, что в этом матче логично поставить на ничью и без большого количества голов. Попробую предположить, что будет счёт 1:1, низовая игра. На мой взгляд, Уругвай в этом матче поведёт, а Чили счёт сравняет, потому что, как мне кажется, уругвайцы очень акцентированно в последнее время именно в начале встреч и играют. Так или нет — увидим, но низовая игра, ничья, и обе команды забьют», — сказал Казаков.