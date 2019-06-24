Чили — Уругвай: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Америки—2019

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура Кубка Америки—2019 Чили — Уругвай.
Ставка: обе забьют за 1.80.
«Чили — Уругвай, возможно, самый сложный матч для прогноза на групповом этапе Кубка Америки. Двукратный победитель, точнее, победитель двух последних, так, наверное, правильнее говорить, Кубков Америки сборная Чили с акцентом именно на выступление в последних розыгрышах турнира против Уругвая, который вместе с Колумбией, на мой взгляд, скрытые фавориты этого Кубка.
Я думаю, что в этом матче логично поставить на ничью и без большого количества голов. Попробую предположить, что будет счёт 1:1, низовая игра. На мой взгляд, Уругвай в этом матче поведёт, а Чили счёт сравняет, потому что, как мне кажется, уругвайцы очень акцентированно в последнее время именно в начале встреч и играют. Так или нет — увидим, но низовая игра, ничья, и обе команды забьют», — сказал Казаков.
- 24 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:06
- 23 июня 2019
-
19:00
-
18:10
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 22 июня 2019
-
19:20
-
18:40