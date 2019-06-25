Клиент букмекера проиграл 3,8 млн рублей на игре Кубка Америки — 2019

Клиент БК «Фонбет» потерпел крупную неудачу по ставке на матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Япония. Он поставил 3 805 309 рублей на победу сборной Уругвая в матче с коэффициентом 1.28.



На 25-й минуте матча счёт открыл Кодзи Миёси. Практически сразу уругвайцам удалось сравнять счёт: арбитр встречи после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота японцев, который реализовал Суарес.



На 59-й минуте грубую ошибку допустил голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера. Он подарил мяч Миёси, который забил свой второй мяч в игре. Уругвайцам вновь удалось быстро отыграться: отличился Хименес, но дожать соперника команда Оскара Табареса не смогла. Уругвайцы нанесли 29 ударов по воротам, но не смогли забить третий мяч.



Таким образом, ставка клиента БК оказалась неудачной, он потерял 3,8 млн рублей.