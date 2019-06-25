Победа Чили над Эквадором на Кубке Америки принесла клиенту БК 3,7 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 2 млн рублей на победу сборной Чили над командой Эквадора в матче группового этапа Кубка Америки—2019. Коэффициент пари составил 1.85.



Уже на 8-й минуте Хосе Фуэнсалида вывел сборную Чили вперёд. В середине первого тайма сборная Эквадора сравняла счёт: с пенальти отличился Эннер Валенсия. И всё же чилийцам удалось дожать соперника — победный гол в начале второго тайма забил нападающий Алексис Санчес. В концовке встречи сборная Эквадора осталась в меньшинстве: красную карточку получил Габриэль Ачильер.



Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 3,7 млн рублей. Чистый выигрыш составил 1,7 млн рублей.



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