Эксперты: вероятность завершения карьеры Месси в сборной Аргентины растёт

На Кубке Америки—2019 завершился групповой этап. Сборная Аргентины с большим трудом, но всё же смогла пройти в плей-офф турнира. Однако эксперты считают, что Лионель Месси и компания вряд ли смогут выиграть турнир, а значит, растёт вероятность того, что звезда объявит о завершении карьеры в сборной.
Поставить на то, что Месси объявит о завершении карьеры в сборной Аргентины до 15 июля, можно за 4.00, что соответствует вероятности 23%. Перед стартом турнира поставить на такое развитие событий можно было с коэффициентом 5.80.
Сделать ставку на то, что Месси обойдётся без подобного заявления, можно за 1.20 (77%).
На групповом этапе Кубка Америки—2019 команда Лионеля Скалони сначала уступила Колумбии (0:2), затем сыграла вничью с Парагваем (1:1) и обыграла Катар (2:0). В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в полуфинале может встретиться с командами Уругвая или Перу.
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