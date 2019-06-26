«Ростов» – «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на товарищескую игру

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча начнётся сегодня в 19:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Я думаю, что команды на этом этапе делают ставку на подготовку к сезону. Мне не кажется, что в этом матче мы должны увидеть самые сильные стороны московской или ростовской команды, тем более что в «Спартаке» много новичков.
И ещё вопрос, как они вообще сыграются. Поскольку турнир показывают в России, я считаю, что команды захотят проявить себя, сыграть в атакующем стиле. Я думаю, что в этом матче мы можем смело ожидать голов. На этом этапе о защите особо думать не будут. Давайте поставим на то, что обе команды в итоге забьют», — сказал Арустамян.
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