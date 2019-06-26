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«Ростов» – «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч в Австрии

«Ростов» – «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч в Австрии
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ростов» – «Спартак» в рамках Кубка Париматч Премьер—2019. Игра в Австрии состоится сегодня, 26 июня, и начнётся в 19:00 мск.

Ставка: ничья за 3.45.

«Ростов» знает, как играть против «Спартака». Карпин настроит свою команду. «Спартак» крупно выиграл у «Сочи», но, на мой взгляд, не стоит переоценивать этот результат.

Это первый матч в турнире. Обычно в таких ситуациях стоит ждать осторожного футбола. Поэтому мне представляется, что много голов здесь не будет. Ожидаю напряжённой игры, в которой команды не смогут выявить победителя», — сказал Ловчев.

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