Сенегал — Алжир: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка африканских наций

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Сенегал — Алжир во втором туре группового этапа Кубка африканских наций—2019. Встреча состоится сегодня, 27 июня, в Каире.



Ставка: победа Сенегала за 2.08.



«Матч, который для меня представляет большой интерес. По первому туру я бы как раз Сенегал отметил, несмотря на то что там африканский тренер. А им не всегда удаётся справляться. Алиу Сиссе работает с командой. Он же привозил Сенегал на чемпионат мира, после чего остался главным.



Сенегал — хорошая команда, которая, на мой взгляд, не показала всего, на что она способна.



Сборная Алжира, наверное, пережила лучшие времена. Мы, конечно, помним команду по 2014 году. Если взглянуть на состав, то вы увидите, что там не очень многое изменилось.



Думаю, энергетика сенегальцев, возможности Алиу Сиссе добавлять в ходе матча должны здесь сказаться. Поставлю на чистую победу Сенегала с коэффициентом 2.08», — сказал Андронов.