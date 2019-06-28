Эксперты назвали шансы Массимо Карреры найти работу до конца лета

Фигура Массимо Карреры остаётся популярной, но итальянец после увольнения из «Спартака» пока так и не нашёл работу. Слухи отправляют его то в иранский «Персеполис», то в «Катанию» из Серии С, но официального объявления пока не было.
Букмекеры принимают ставки на то, найдёт ли Каррера работу до 1 сентября 2019 года. Поставить на то, что итальянец до этой даты возглавит один из клубов, можно за 1.50, что соответствует вероятности 61%. Сделать ставку на то, что Каррера продолжит оставаться безработным к началу осени, можно с коэффициентом 2.40 (39%).
Ранее бывший наставник спартаковцев заявил, что его увольнение из московского клуба — ошибка руководства красно-белых.
Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК.
- 28 июня 2019
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 27 июня 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 26 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00