Эксперты назвали шансы Массимо Карреры найти работу до конца лета

Фигура Массимо Карреры остаётся популярной, но итальянец после увольнения из «Спартака» пока так и не нашёл работу. Слухи отправляют его то в иранский «Персеполис», то в «Катанию» из Серии С, но официального объявления пока не было.



Букмекеры принимают ставки на то, найдёт ли Каррера работу до 1 сентября 2019 года. Поставить на то, что итальянец до этой даты возглавит один из клубов, можно за 1.50, что соответствует вероятности 61%. Сделать ставку на то, что Каррера продолжит оставаться безработным к началу осени, можно с коэффициентом 2.40 (39%).



Ранее бывший наставник спартаковцев заявил, что его увольнение из московского клуба — ошибка руководства красно-белых.



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