Венесуэла — Аргентина: прогноз Александра Шмурнова на игру Кубка Америки

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч Венесуэла — Аргентина в рамках Кубка Америки 2019 года. Встреча начнётся сегодня, 28 июня, в 22:00 мск.



Ставка: Аргентина забьёт минимум 2 мяча за 1.80.



«Аргентина отмучилась, но при этом выскочила из своей клетки. Была продемонстрирована довольно блёклая игра в матчах с Колумбией и Парагваем, затем нормальная и наконец-то естественная победа над Катаром. В итоге у Аргентины второе место, которое позволяет смотреть с определённым оптимизмом и даже каким-то сладострастным взглядом на этот плей-офф, потому что впереди Венесуэла, а там можно и мимо Бразилии проскочить.



Так вот, Аргентина не должна больше делать глупостей, потому что на таких скоротечных турнирах очень много зависит именно от собранности сборной. В данном случае это зависит от того, насколько Лео Месси понимает, на что способны его непутёвые партнёры, и от того, насколько эти самые партнёры поймут идеи Месси. Всё это потихонечку происходит, и Венесуэла не должна оказать какого-то суперсопротивления.



Венесуэла заняла второе место в бразильской группе, сыграв с фаворитами-хозяевами 0:0. Стоит вспомнить, как это произошло: Бразилия играла с Венесуэлой свой второй матч после крупной победы и перед крупной победой, когда, казалось бы, ничего не надо доказывать — на этом Венесуэла свою ничеичку у судьбы выпросила.



Конечно, есть такие игроки, как Саломон Рондон, Томас Ринкон, другие игроки, которые что-то способны сотворить, но по большому счёту против Аргентины им делать нечего.



Именно из этого я исхожу, когда делаю ставку на этот четвертьфинал. Я считаю, что Аргентина намного сильнее, она уже сыгралась, а значит, забьёт Венесуэле как минимум два мяча. Вот такая моя ставка», — сказал Шмурнов.