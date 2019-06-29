Фрэнсис Нганну — Джуниор Дос Сантос: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC on ESPN 3 Фрэнсис Нганну (Франция) — Джуниор Дос Сантос (Бразилия), который состоится 30 июня.



Ставка: победа дос Сантоса за 3.54



«Интригующее противостояние двух лютых ударников тяжелого веса. Нганну сейчас объективно самый опасный боец в стойке данного дивизиона. Но опасен он исключительно с точки зрения огневой мощи. Фрэнсис Нганну уже даже заявил, что хотел бы попробовать силы в боксе. Камерунский Кошмар начинал карьеру в единоборствах именно с него, но, объективно, его уровень явно недотягивает до нынешних супертяжей. Просто вспомните его бой со Стипе Миочичем, где хорватский пожарный спокойно противостоял всему, что предлагал ему Нганну. И, конечно, главный недостаток Фрэнсиса — выносливость.



Джуниор Дос Сантос до поры до времени считался одним из главных претендентов на долгое царствование в тяжелом дивизионе. Его искрометная победа над Кейном Веласкесом лишь подтвердила эту гипотезу. Но удержаться на вершине, как известно, гораздо тяжелее, чем ее достичь. Далее бразилец чередовал победы с поражениями. Причем поражения были очень тяжелыми и досрочными. Если говорим о сильных сторонах Джуниора, это, конечно, стойка. У него отменные удары руками и ногами. Плюс Цыган может удивить красивыми вертушками, как в бою с Хантом. Однако у Нганну будет преимущество в габаритах, крепости подбородка и ударной мощи.



Фрэнсис, по обыкновению, постарается побыстрее оторвать сопернику голову одним из своих пушечных ударов. Задача Дос Сантоса — не пропустить в ранних раундах, затащить соперника в «глубокие воды», там у бразильца обязательно появится шанс. Уровень бокса Джуниора разительно выше, но Нганну на это наплевать. По всем статистическим показателям, преимущество на стороне бразильца, но Фрэнсис уже много раз доказывал, что статистика — пустая формальность. Вряд ли дело дойдет до борьбы, но, если так, Нганну использует не технику, а звериную мощь. Заломать обладателя черного пояса по джиу-джитсу он не сможет. Таким образом, если Дос Сантос не пропустит и будет драться, как, например, Стипе Миочич, у него всё получится. Верю в это».