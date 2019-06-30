«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на товарищеский матч в Австрии

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» в Кубке Париматч Премьер, проходящем в Австрии. Встреча начнётся в 14:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» за 3.32



«Предсезонный турнир — это всегда интересно. Думаю, многие матчи получатся очень упорными, хотя их статус и будет товарищеским. Южное дерби! Это интересно, захватывающе и непредсказуемо. Какой бы ни была ситуация, в любом турнире это всегда очень интересно и жарко. На поле будет такая же жара, как и в стране, где проходит турнир.



Что касается игры, то “Ростов” уже провел один матч и обыграл “Спартак”. “Ростов” неплохо смотрелся в первом тайме, а во втором выпустил молодежь, играл по результату и одержал победу.



У “Краснодара” много травмированных игроков, много новых, новая полузащита, и сложно будет вправлять ее в русло команды. Решать всё будет Мусаев. В любом случае, эти проблемы и результаты отходят на второй план, а на первый выходит тот факт, что все-таки это дерби, и в любом месте оно будет интересным. Мой прогноз на этот матч — победа “Ростова” с коэффициентом 3,32».