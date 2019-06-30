«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на товарищескую встречу

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер «Краснодар» — «Ростов». Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.75.



«Очень жарко в Австрии, это отмечали коллеги-комментаторы, футболисты, тренеры, матч перенесли на первую половину дня. Поле не очень хорошего качества, и оно не очень больших размеров. Поэтому, наверное, матчи пока получаются не очень яркими и событийными. Есть объективные и субъективные обстоятельства, но футболисты пока не радуют.



«Ростов» очень приятное впечатление оставил по игре со «Спартаком» в первом тайме. Во втором тоже смог забить, но гол Шомуродова был несправедливо отменен из-за офсайда. «Ростов», раньше всех прибыв в Австрию, показал, что очень неплохо на данный момент готов. И правильно подводит свою команду Валерий Карпин. Он говорит, что результат не имеет никакого значения, тем не менее, когда выигрываешь или не проигрываешь в таких матчах, еще и со статусом дерби, то настроение тренироваться повышается, занимаешься на позитивной волне.



«Краснодар» оставил скомканное впечатление, несмотря на победу над ЦСКА. Новички пока еще адаптируются к команде. Камболов выглядел поинтереснее, чем тот же Намли. Но это сборы, возможность для Мусаева что-то интересное наиграть.



Ошибок «Краснодар» допустил достаточно, особенно во втором тайме, просто «армейцы» этим не воспользовались. Думаю, «Ростов», оставив очень хорошее впечатление по первой игре, имеет все шансы не проиграть во второй. Выбрал бы на этот матч ставку «Ростов» не проиграет» за 1,75».