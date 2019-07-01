Рыбарикова — Соболенко: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Магдалена Рыбарикова — Арина Соболенко в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Рыбарикова выиграет минимум 12 геймов за 1.90.
«Арине Соболенко досталась очень неприятная соперница для старта Уимблдона. Магдалена Рыбарикова далеко не всегда хорошо выступала в Лондоне, но пару лет назад она играла в полуфинале. Кроме того, у неё всегда хорошие достижения на травяных турнирах. Даже сейчас, когда словачка выбыла из первой сотни по причине травм, она неплохо выглядела на турнирах ITF, была в финале в Сурбитоне, где обыграла неплохих соперниц, но уступила Элисон Риске.
У Рыбариковой хорошая подача, приличный форхенд, а слева она опасна своим резаным ударом.
Если Арина Соболенко сыграет в своём фирменном стиле, будет играть агрессивно и при этом стабильно, думаю, у Мугурусы особых шансов нет. Но не так часто от белорусской теннисистки я видела стабильную игру на траве. Пока ещё не совсем она освоилась на этом покрытии, поэтому прогнозирую проблемы для неё в этой встрече.
Выберу вариант — Рыбарикова выиграет больше 11,5 гейма. Она хочет показать себя на траве, для неё это очень важный матч», — сказала Чакветадзе.
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