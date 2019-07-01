Томлянович — Касаткина: прогноз Анны Чакветадзе на встречу 1-го круга Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Айла Томлянович — Дарья Касаткина в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: минимум 22 гейма в матче за 1.90.



«Весь сезон все гадают, что происходит с Дарьей Касаткиной, которая проваливает турнир за турниром. Абсолютно ничего у нее не получается, очки сгорают. На Уимблдоне ей предстоит защищать четвертьфинал. Если из этого ничего не выйдет и Даша рано вылетит, то может оказаться уже за пределами топ-50. Не могу ответить, что с ней происходит. Наверное, она и сама не знает, раз не может исправить ситуацию.



Перед Уимблдоном изменений к лучшему не видно. Касаткина на траве сыграла один матч: в Истбурне она проиграла в трёх сетах Андреа Петкович.



Её соперница — Айла Томлянович. У австралийки мощный теннис, прикладистые удары с задней линии, но стабильности ей очень не хватает, даже если рассматривать один матч. Сет она может играть очень здорово, а потом куда-то все девается, появляется большое число ошибок. В Ноттингеме она сыграла более-менее, но проиграла в четвертьфинал Татьяне Марии.



Мне кажется, получится очень нервный матч, с большим числом ошибок, перепадов. Предполагаю, будет сыграно больше 21,5 гейма», — сказала Чакветадзе.