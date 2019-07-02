Шарапова — Пармантье: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Мария Шарапова — Полин Пармантье в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.



Ставка: меньше 20 геймов за 2.00.



«Все находятся в предвкушении игры Марии Шараповой, ждут её появления. Многие помнят, что она 15 лет назад, будучи ещё совсем юной теннисисткой, выиграла Уимблдон. Трудно мне поверить, что столько времени прошло. Мария, конечно, молодец, что продолжает играть, и многие в неё верят.



Не знаю, как далеко удастся ей пройти, но обыграть Полин Пармантье она просто обязана. Ну это совсем не уровень Шараповой, как бы она ни играла. Очень мягко играет француженка, нет у неё особых козырей. Шарапова просто должна её забивать. Главное — избежать большого количества ошибок. Не знаю, что тут ещё сказать, для меня всё достаточно очевидно. Здесь всё должно завершиться очень быстро в двух сетах.



Предполагаю, будет сыграно меньше 19,5 гейма. Тут вся игра будет идти от Шараповой. Её поддержат болельщики. Всё должно у Марии получиться», — сказала Чакветадзе.