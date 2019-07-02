Бразилия — Аргентина: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка Америки

Завтра, 3 июля, в 03:30 мск начнётся полуфинальный матч Кубка Америки—2019 между сборными Бразилии и Аргентины. Аналитики оценили шансы команд.



Поставить на победу Бразилии в основное время матча можно за 1.90. Это примерно 52% вероятности. Шансы Аргентины эксперты оценили коэффициентом 4.80 (20%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 (28%).



Сделать ставку на проход Бразилии в финал можно за 1.40 (68%). Поставить на аргентинцев можно за 3.00 (32%).



Вероятность того, что команды забьют как минимум 3 мяча в матче, можно за 2.20. Поставить на ТМ 2,5 мяча можно с коэффициентом 1.67. Сделать ставку на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.00. Поставить на то, что такого не случится, можно за 1.72.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — победа Бразилии со счётом 1:0 (коэффициент 6.50).



Во втором полуфинале Кубка Америки—2019 сыграют сборные Чили и Перу.