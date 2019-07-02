Бразилия — Аргентина: прогноз Эльвина Керимова на игру 1/2 финала Кубка Америки

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки–2019 Бразилия — Аргентина.



Ставка: победа Бразилии за 1.88.



«Главный матч Кубка Америки состоится уже в полуфинале — Бразилия против Аргентины. Бразилия против Месси. Тите против Лионеля (Скалони или Месси — решайте сами). После двух туров группового этапа все понимали, что хозяева без серьёзных проблем дойдут до решающих стадий, а вот по поводу Аргентины были сомнения. Только победа над Катаром и удачный расклад в третьем туре позволили «альбиселесте» получить в соперники в 1/4 Венесуэлу, которую Месси и компания уверенно обыграли.



С другой стороны, Аргентина стала единственной командой (из восьми) на предыдущей стадии, кому удалось забить гол с игры и решить свою задачу без серии одиннадцатиметровых. А Бразилия, к примеру, так и не смогла взломать оборону Парагвая и довольствовалась лишь победой по пенальти. В матчах «селесао» на Кубке Америки мы с вами наблюдали два сценария — разгромную победу хозяев (3:0 над Боливией и 5:0 над Перу) и нулевую ничью (с Венесуэлой и Парагваем). Думаю, что во встрече с Аргентиной мы увидим что-то новое. Возможно, впервые на турнире бразильцы пропустят. Но это вовсе не значит, что в финал они не пройдут.



На мой взгляд, Бразилия — явный фаворит пары. В плане организации игры, сбалансированности состава и качества тренерских решений хозяева намного сильнее нынешней Аргентины. Да, в их составе нет Месси, зато есть ряд звёзд высочайшего уровня, способных решить судьбу эпизода и матча в целом.



Надежда Аргентины — это Месси. Но и он уставшим приехал на турнир. После выдающегося сезона в составе «Барселоны» Лео не успел перезарядить батарейки. И пока он далёк от своей лучшей формы. Хотя в больших матчах Лео может преобразиться. Хватит ли этого для победы? Не уверен. Я думаю, у бразильцев достаточно ресурсов, чтобы обыграть Месси и его банду в основное время. Команда Тите провела свой предыдущий матч почти на сутки раньше Аргентины, а это значит, что времени на восстановление у них было больше. Мой прогноз — победа Бразилии в основное время за 1.88», — сказал Керимов.