Бразилия — Аргентина: прогноз Алексея Андронова на матч 1/2 финала Кубка Америки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бразилия — Аргентина в полуфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 3 июля мск на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.



Ставка: победа Бразилии за 1.85.



«Полуфинал Кубка Америки. Турнир получается очень интересным, уже несколько раз он успел всех удивить. Ну и, наверное, когда стали понятны четвертьфинальные пары, все подспудно начали ждать этого матча.



Бразильцы с приключениями прошли свой четвертьфинал. Думаю, это опять хорошая затрещина для них, как это было и в группе. По всей видимости, команда Тите нуждается в подобных пертурбациях, которые обеспечат ей качественный настрой. Без этого возникают проблемы.



Что касается матча с Аргентиной, то здесь, конечно, недонастроя у бразильцев быть не может. Думаю, они покажут свой настоящий футбол. Мне кажется, Аргентине особенно нечем играть против Бразилии. Конечно, есть исполнители высокого уровня, но мы видели, что игра у них не особенно хорошо получается.



Для меня Бразилия однозначный фаворит матча, тем более после таких приключений с Парагваем. Ставлю на победу в основное время с коэффициентом 1.85», — сказал Андронов.