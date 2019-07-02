Бразилия – Аргентина: прогноз Жорди Гратакоса на полуфинал Кубка Америки—2019

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на полуфинал Кубка Америки Бразилия – Аргентина. Встреча пройдёт в ночь со 2 на 3 июля мск в Белу-Оризонти.



Ставка: проход Аргентины в финал за 3.00.



«Эль класико» для Южной Америки! Очень жду этой игры, которая должна стать исторической. Победа Аргентины в Бразилии над хозяевами станет одним из лучших моментов в истории аргентинского футбола. То же можно сказать и про победу Бразилии.



Многие считают фаворитом бразильцев, ведь они играют дома и в целом показывали более содержательную игру. Но Аргентина в последних двух матчах не пропускает голов – это всегда добавляет уверенности на таком крупном турнире.



Многое зависит от того, насколько открытой будет игра. Более открытая игра на руку Бразилии, у которой лучше поставлен контроль мяча. А вот если игра будет более закрытой, с минимумом голевых моментов, тогда у Аргентины есть неплохой шанс. Такие игроки, как Месси, Агуэро, Лаутаро Мартинес, могут решить исход матча любого уровня.



Я всё же предположу, что игра будет закрытой, и в этом сценарии считаю фаворитом Аргентину. Ставлю на проход в финал Месси и Ко, а также на то, что обе команды забьют – ведь у обеих команд атака сильнее обороны», — сказал Гратакос.